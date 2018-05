Critican “gravísimas” declaraciones de diputado Alessandri sobre Héctor Llaitul

La diputada y presidenta de la Comisión Investigadora del caso Huracán, Andrea Parra, calificó como “gravísimas” las declaraciones del diputado Jorge Alessandri, quien pidió que Héctor Llaitul sea revisado cuando vaya al Congreso -como invitado de dicha Comisión el próximo lunes- por considerarlo “una amenaza”.

“El diputado Alessandri está en una confusión existencial profunda porque no entiende que las comisiones investigadoras no son tribunales, no somos la fiscalía, por lo tanto, la intención de esta comisión es conocer los hechos y ver cómo desde la perspectiva legislativa podemos colaborar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir”, afirmó Parra.

La parlamentaria sostuvo que “las declaraciones del diputado Alessandri son gravísimas, el Parlamento es un espacio de la democracia, donde todos tenemos libertad de tránsito y existen medidas de seguridad normales. El pretender por una cuestión ideológica perseguir a alguien que hoy día está en libertad y tiene garantías constitucionales como todos los chilenos, nos hace pensar que estamos frente a una actuación discriminatoria, y eso no lo voy a permitir”.

“Quiero decir claramente, que voy a esperar a Héctor Llaitul el día que llegue en la entrada del Congreso, y si a él lo revisan en una condición distinta al resto de los ciudadanos, me van a tener que revisar a mi también como parlamentaria porque no corresponde lo que el diputado Alessandri ha solicitado”, afirmó la legisladora.

Respecto a las críticas al funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso Huracán, Parra sostuvo que “uno entiende y quisiera que todas las personas pudieran asistir obligadamente a esta instancia para enriquecer el trabajo parlamentario, pero le insisto que Chile Vamos está un poco perdido en lo que significa hacer una Comisión Investigadora”.

“Son los fiscales los que tiene que investigar y sancionar, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento de estos hechos, conocer las circunstancias y tomar medidas legislativas que puedan impedir que esta abusos de parte de unidades de inteligencia de Carabineros puedan volver a repetirse”, concluyó la representante de la Araucanía.