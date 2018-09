Chile, el único país de Latinoamérica que no tiene aguinaldo legal

Hace algunas semanas atrás, el diputado Soto (DC) solicitó una ley para que el aguinaldo en Chile deje de ser una regalía de las empresas. La propuesta no hizo mucho ruido, pero no deja de ser oportuno abrir el debate y seguir avanzando, especialmente tras un paso importante que se dió el año pasado, al aprobar una ley de aguinaldo obligatorio para el sector público.

Los pensionados también reciben un aguinaldo obligatorio o, más bien, un bono. Pero aún resta la gran masa de funcionarios de empresas privadas que quedan sujetos a la arbitrariedad de sus altos mandos. Esto, ya que Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley que regule el aguinaldo para todos.

En Argentina por ejemplo, los empleados reciben un sueldo extra complementario que se paga un 50% en junio y el otro 50% en diciembre. Similar es la ley en Perú donde los respectivos 50% se pagan en julio y diciembre. En Ecuador se paga un sueldo completo adicional a más tardar el 24 de diciembre. ¿Alguna fórmula como las anteriores podría aplicar para Chile?.

Desde la plataforma de abogados (www.misabogados.com), se han recibido cerca de 200 inquietudes legales de la gente sobre el aguinaldo donde se explica que, aunque exista o no un pacto con la empresa, el monto del aguinaldo podría cambiar o incluso eliminarse sin que ello sea ilegal. Pero existe una excepción; si el aguinaldo se ha entregado sistemáticamente durante al menos tres períodos y luego se suspende, el sindicato podría exigir el aguinaldo ya que se considera un derecho adquirido.

El aguinaldo en Chile sigue siendo una costumbre de tintes arbitrarios, donde los dueños de la empresa suelen usar esta regalía como un beneficio en los procesos de reclutamiento, o bien para motivar a los empleados con un gesto de cuidado y protección. Nada de esto se ve en forma negativa en nuestro país, al contrario, por ahí circulan encuestas que informan que la mayoría de las grandes empresas entregan aguinaldo y aseguran que este es el beneficio que los trabajadores más aprecian

Para los que trabajan en empresas no tan grandes, la intriga se acentúa estos días; ¿Sabes si habrá aguinaldo este año?, ¿de cuánto será? y ¿cuándo llegará?. Y tras el esperado anuncio del discrecional aguinaldo, se despliega una serie de reacciones, por un lado, la de los que reciben el beneficio y despliegan un rendibú en cadenas de agradecimientos con signos de exclamación y algunos tikitikiti y por otro lado, los menos afortunados, por lo poco seductor que resulta una canasta de productos no perecibles o peor, el inexistente beneficio.

En el resto de los países de Latinoamérica no hay dudas ni favores, todos tienen el derecho a alguna forma de aguinaldo que se regula por ley de diferentes maneras. Chile es la excepción y no hay una explicación razonable para no velar por la igualdad de derechos en todos los sectores de trabajo, a fin de asegurar un aguinaldo justo y oportuno.