El presidente del Servel, Andrés Tagle, informó este sábado que solo un 34% de las mesas se encuentran debidamente constituidas a solo un día del Plebiscito Constitucional.

A nivel nacional, el organismo detalló que se constituyeron 13.185 mesas de 38.472 disponibles, es decir, un 34,27% del total. En el exterior, donde el sufragio ya comenzó en países como Australia y Nueva Zelanda, se constataron 112 de 286, un 39,16%.

Pese a las bajas cifras, Tagle confía en que los vocales cumplan con su labor. "Estamos confiados en que mañana van a llegar y se van a constituir temprano", afirmó.

"En muchos casos estos son vocales que ya ha ejercido, así que entendemos que muchos no lleguen ya que llegan a constituir la mesa temprano en la mañana. Y si no llegan mañana y no constituyen la mesa, obviamente serán denunciados y se arriesgan a una multa bastante más alta que no votar, que es entre 8 y 12 UTM", cerró Tagle.

Pese a la baja concurrencia de los vocales, Tagle confía en que cumplirán con su labor para este domingo.