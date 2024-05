Comparte

Carabineros incautó once vehículos que en caravana se dirigían hasta la frontera para cruzar hacia Bolivia por un paso fronterizo no habilitado.

Durante servicios desplegados en el sector de Vilacollo por un equipo multidisciplinario de Carabineros de Colchane y las unidades especializadas del SEBV, OS 7 y OS 9 Tarapacá se detectó una caravana de vehículos que se dirigían en dirección al salar de Coipasa, acercándose al lugar para fiscalizar a los conductores, quienes indicaron que los trasladaban hacia Bolivia.

Por ello se detuvo a 11 individuos, todos de nacionalidad boliviana, adultos y con situación migratoria irregular, por el delito de contrabando.

Los vehículos de acuerdo a diligencias realizadas por el SEBV Iquique no tenían encargos vigentes por robo. 6 de ellos no portaban placas patentes únicas y 5 llevaban placas patentes chilenas, una de las cuales no correspondía al vehículo que la portaba, por lo que además se detuvo a otro individuo por uso malicioso de documento público.

Al respecto, el Teniente Ángelo Gaete, de la Subcomisaría Colchane, entregó detalles del hecho policial.

“El día de hoy personal de la subcomisaría de Colchane, en compañía de personal OS 7 y la sección de encargo de búsqueda de vehículos, logró detectar una caravana de vehículos consistente en 11 vehículos que se iban trasladando en dirección a Bolivia por un paso no habilitado”, informó.

“A raíz de esto se logró la detención de 12 personas, 11 de ellas por el delito contrabando y la decimosegunda por el motivo de mantener placas patentes que no correspondían al vehículo que conducía”.

“Estas personas comparecerán ante los tribunales correspondientes y los vehículos que se les incautó por parte del personal de carabineros se trasladarán hasta dependencias del Servicio Nacional de Aduana con la finalidad de efectuar el proceso mercantil y aduanero correspondiente”, cerró Gaete.