Nueva Mayoría defendió costos de programa de Guillier: "Piñera tiene problemas cognitivos"

Desde la Nueva Mayoría salieron en defensa de Alejandro Guillier luego de que Sebastián Piñera asegurara que el programa de gobierno del candidato oficialista costaría cuatro veces más de lo que indicó su comando.

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, dijo que Piñera “tiene claramente problemas cognitivos. No logró entender en su propia magnitud lo que es el programa. Cambia las cifras, cambia las prioridades, coloca prioridades que no están establecidas por el candidato de Alejandro Guillier y eso no es adecuado”.

Su par del PPD, Gonzalo Navarrete, aseguró que su abanderado no está mintiendo en las cifras. y cuestionó la manera en la que el ex Presidente calculó el supuesto mayor costo. “La pregunta que yo me hago es de dónde saca esa cifra, los 10 mil millones de dólares que cuesta es menos que los US$14 mil millones del programa de Piñera”, declaró, añadiendo que “es otra manera del manejo mañoso de cifras que Piñera coloca en escena sin ningún dato que lo respalde”.

Por su parte, el timonel del PS Álvaro Elizalde reiteró que las personas que hicieron el cálculo en el comando de Piñera son los mismos que construyeron el Puente Cau Cau e indicó que “es claro que las cifras no son lo de Sebastián Piñera. Durante su Gobierno hubo una manipulación de cifras, de estadísticas oficiales, lo hemos visto con listas de espera que fueron borradas por secretaría sin que se otorgaran las atenciones médicas que se merecían esos ciudadanos y ciudadanas”.