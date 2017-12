Ossandón y opciones de Piñera en Puente Alto: "Nunca ha ganado ningún candidato de derecha"

El senador aseguró que el candidato de Chile Vamos subirá su porcentaje en la comuna, pero no lo suficiente para lograr el triunfo.

A sólo cuatro días de que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Manuel José Ossandón declaró que Sebastián Píñera no ganará en Puente Alto.

“Nunca ha ganado ningún candidato de derecha ni de centro derecha en ninguna elección, salvo en la municipal y en la mía como senador. Es como que usted me dijera que en Las Condes gana un candidato de izquierda. No, en la historia nunca ha ganado un candidato de izquierda en Las Condes”, indicó Ossandón en una entrevista con CNN Chile.

El ex alcalde de la comuna recordó que en la elecciones del 2009, donde Piñera resultó electo, fue Eduardo Frei quien tuvo más votos en Puente Alto.

“Yo creo que hay mucha gente que va a votar por Piñera porque confía en mí, pero Piñera no va a ganar en Puente Alto, eso no es así. Sebastián Piñera va a subir su votación en Puente Alto, pero no va a ganar. Es muy, muy difícil”, concluyó.