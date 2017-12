José Antonio Kast a Boric y Jackson por apoyo a Guillier: "Se vendieron"

En la tarde del miércoles, Gabriel Boric y Giorgio Jackson anunciaron que votarán contra Piñera, entregando así su apoyo al candidato oficialista Alejandro Guillier.

En ambos comunicados, los diputados nombraron al ex candidato presidenciales José Antonio Kast como parte de la derecha que no quieren ver gobernar.

Por eso, el aludido utilizó su cuenta de Twitter para defenderse, acusando a los líderes del Frente Amplio de vender sus ideales.

En el tuit dirigido a Gabriel Boric, Kast dijo: “No me usen a mí como excusa para su falta de coraje y convicciones. Se vendieron y su “pureza” política no es más que un juego de palabras”.

No me usen a mi como excusa para su falta de coraje y convicciones. Se vendieron y su “pureza” política, no es más que un juego de palabras. Votar por Guillier es votar por los 20 años de Concertacion y los 4 de Nueva Mayoria. Camilo Escalona debe estar muy contento https://t.co/KWiNYRvCff

En tanto, a Giorgio Jackson le aseguró que “si gana Sebastián Piñera, yo no voy a estar con él en La Moneda. Seguiré luchando contra la izquierda desde mi independencia”, para finalizar diciéndole “te vendiste”.

Si gana Sebastián Piñera, yo no voy a estar con él en La Moneda. Seguiré luchando contra la izquierda desde mi independencia. No me uses a mi para justificar tu falta de coraje. Te vendiste. #corta https://t.co/lazPdkKBQe

— José Antonio Kast (@joseantoniokast) December 13, 2017