Florcita Motuda ya tiene claro cómo irá al Congreso a jurar como diputado

Raúl Alarcón, conocido popularmente como Florcita Motuda, ya se está preparando para su ingreso al Congreso Nacional como miembro de la Bancada Humanista el próximo 11 de marzo.

En una entrevista con un medio nacional, habló de su look para ese día. “El hecho político que yo hago, al entrar en mi primer día vestido con mi capa blanca de estrellas negras es como un merlín blanco y negro, con mis antenitas en la cabeza, es decir que “Florcita Motuda entra aquí pero este recinto no lo va a cambiar a él”. Ese es el gesto político”, comentó.

Agregó que “Adentro del Congreso voy a seguir siendo Florcita Motuda. El primer día voy con ese disfraz, pero los otros días voy a ir con cualquier otra ropa, porque se me puede ensuciar la capa”.

Pero eso no es todo, ya que además se refirió a su capacitación para cumplir con su rol como parlamentario. “Tengo un equipo muy interesante, todos los componentes del equipo tienen su rol. Yo no me voy a capacitar mucho en cosas que no entiendo, para eso tengo un equipo muy entusiasta y vamos a funcionar como equipo. Además que el conjunto cualifica al individuo, así que voy a ser mejor que antes con ese equipo que tengo”.

El músico aseguró que se quiere enfocar en la cultura. “Hay muchos ángulos que se tienen que ver. Me violenta el hecho de que se lleven presos a los músicos en la calle por una ley que ni siquiera está hecha para eso. Esa ley es una ley de vagancia, los acusan de vagos”.

Finalmente, pese a que aún no asume anunció que buscará la “reelección y al ingreso de más humanistas y de más frenteamplistas al Congreso”.