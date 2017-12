Patch Adams zanja polémica sobre apoyo a Sebastián Piñera con un video

El médico de la risa, Patch Adams, aclaró su postura sobre el polémico video de Sebastián Piñera donde aseguraba que el estadounidense apoyaba su candidatura.

Si bien es cierto que a través de la fundación Gesundheit Institute se había descartado que el médico apoyara a Piñera en segunda vuelta. El mismo Adams lo aclaró en sus propias palabras.

“Estuve tres semanas aquí en Chile, con mi viejo amigo Miguel… y el me presentó causalmente en un café al candidato o presidente Piñera. Nos conocimos de la misma manera que conocí a Trump. Pero eso no significa que adhiera con sus ideas, excepto con que debería estar en la cárcel”, señaló.

Adams enfatizó que “yo no estoy apoyando de ninguna manera a Piñera para presidente. Estuve estas semanas aquí con mi hijo que vive en Chile y habla perfectamente español, y se cometió un error en la traducción”.

Patchs Adams finalizó diciendo que “todo esto es un error de comunicación. Sé que mi amigo Miguel no me llevaría a una reunión política. Pido perdón a todos quienes se sintieron heridos, pero de ninguna manera apoyo a Piñera para presidente y me siento muy bien al decir esto”.