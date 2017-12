Medios Internacionales informan la elección de Sebastián Piñera: "El candidato conservador de Chile"

El Servel ya lo confirmó y el mundo comienza a anunciar el triunfo del Presidente Electo Sebastián Piñera.

Diferentes medios internacionales ya han publicado al nuevo Presidente de Chile, destacando el “giro hacia la derecha” de nuestro país y su postura conservadora.

Chilean ex-president Sebastian Pinera appears poised to return to power in nation's runoff election. With more than 82% of votes counted, Pinera is sitting at just over 54%. Background: https://t.co/3EgCBD6NoI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) 17 de diciembre de 2017