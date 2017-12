Rodrigo Hinzpeter y triunfo de Piñera: "Es el camino correcto"

El ex ministro del Interior valoró la victoria y consideró que hay que “ver cómo se delinea la oposición”.

Rodrigo Hinzpeter, ex ministro del Interior durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, habló sobre el triunfo del ex Mandatario, el cual lo catalogó como “el camino correcto”:

“Me pone muy contento, porque creo que de verdad es el camino correcto. Durante mucho tiempo en esta campaña se discutieron cosas muy importantes y creo que se ha tomado una decisión”, manifestó el ex secretario de Estado.

Hinzpeter también tuvo palabras para el escenario político que habrá en durante los 4 años de Gobierno de Piñera. “Él quiere ser el Presidente de la unidad, ahora no se gobierna sólo, también es importante ver cómo se delinea la oposición. La Nueva Mayoría, sus relaciones con le Frente Amplio. No olvidemos que además todos los lideres juveniles (Jackson, Boric) apoyaron a Alejandro Guillier, no les alcanzó”.

“Lo importante es que ellos (la oposición) asuman el carácter de ser una oposición constructiva, eso es muy importante, lo viví como ministro del Interior, y creo que es muy importante que la oposición entienda y cumpla bien el rol que tiene que cumplir”, agregó.

Por último Hinzpeter se refirió a los desafíos que tendrá Piñera una vez que asuma como Presidente. “Sacar adelante un Gobierno en un periodo corto, de cuatro años, sin mayoría absoluta en el Congreso, pero con muy buenas ideas y esperamos que de verdad que la oposición en el Gobierno es muy importante”.