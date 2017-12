Guillier y su evaluación post elecciones: "Lamento no haber estado a la altura de las circunstancias"

El senador aseguró que tiene una “enorme responsabilidad” en la próxima oposición.

Este lunes el ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, entregó su balance de las elecciones, donde declaró que no estuvo a la “altura” y que pudo “haber hecho mucho más”.

“Yo creo que el país ha cambiado y un análisis sereno es necesario antes, pero por lo pronto lamento no haber estado a la altura de las circunstancias y haber hecho más. Por lo tanto, asumo como primera causal mi propia responsabilidad en tener un mejor liderazgo, más claro, más firme, pero espero compensar esa deficiencia con mi trabajo como senador en los próximos cuatro años”.

Guillier fue consultado si será el líder de la oposición durante el mandato de Sebastián Piñera. “No sé si la palabra sea ‘líder’ de la oposición, pero tengo conciencia que tengo una enorme responsabilidad y, por supuesto, voy a cumplir mis responsabilidades”, agregando que “Ser oposición es ser parte de la República y a veces es muy importante, porque es la que le puede dar estabilidad”.

El senador destacó que actualmente “ninguna coalición es mayoría” y que eso se vio reflejado en el resultado de las elecciones. “Anoche conversaba con el propio Sebastián Piñera y estaba tan desconcertado como yo con el resultado, sólo que él estaba más contento”.

Por último el ex candidato aseguró que no se retirará de la política en cuatro años más. “Estaré mientras la ciudadanía y el pueblo me den la confianza y yo sienta que puedo hacer una contribución”.