Los ácidos tuits de Hugo Gutiérrez tras el triunfo de Sebastián Piñera

Después del triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta presidencial, el diputado comunista Hugo Gutiérrez escribió en Twitter una serie de comentarios criticando a los votantes del candidato de Chile Vamos.

En el primero de sus tuits, el parlamentario enumeró lo que considera “lo más vergonzoso” de estas elecciones. El primer punto fue el que causó más polémica: “Pobres votando por la derecha facha”.

No tengo aún claro qué es lo más vergonzoso:

1. Pobres votando x la derecha facha

2. Los millones q no fueron a votar

3. Los q llamaron a libertad d acción

4. Los q apoyaban a Guillier pero fueron a votar por Piñera

5. Los q votaban x Guillier pero no hicieron nada para q ganara

— Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) December 18, 2017