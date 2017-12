Boric realizó su propia propuesta para trabajar en la crisis del Sename

El diputado del Frente Amplio destacó que hay que dejar las diferencias políticas para trabajar.

En reiteradas ocasiones, Gabriel Boric ha dicho que formará parte de la oposición al Gobierno de Sebastián Piñera. Pero uno de los temas que más le preocupa al diputado es la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En ese contexto, el miembro del Frente Amplio hizo un llamado para dejar las diferencias y de esa forma llegar a un acuerdo para enfrentar los problemas de la institución.

La publicación fue aplaudida en redes sociales, por muchas personas, entre ellas, el ex ministro de Sebastián Piñera, Luis Mayol. “Actitud Republicana y mirando el interés del País. No significa pensar igual, se puede discrepar respecto de las soluciones pero no en el objetivo final. Muy bien”.

Actitud Republicana y mirando el interés del País. No significa pensar igual , se puede discrepar respecto de las soluciones pero no en el objetivo final.

Muy bien. — Luis Mayol (@LMayolB) 19 de diciembre de 2017

Buena idea estimado/seria bueno para SP para el FA/win win — Jorge Schaulsohn B. (@jschaulsohn) 19 de diciembre de 2017