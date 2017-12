Cámara de Diputados sesionara en Santiago después de casi 45 años

Después de casi 45 años, la Cámara de Diputados volverá a sesionar en Santiago, aunque será sólo por dos días.

El presidente de la Cámara Baja, Fidel Espinoza, confirmó que la sede de Valparaíso no estará lista para recibir a los nuevos parlamentarios que asumirán su cargo el 11 de marzo.

Esto luego de que la cantidad de diputados aumentara de 120 a 155 gracias al fin del binominal.

“En la primera semana del mes de marzo, lamentablemente, va a ser imposible sesionar acá adentro, porque todavía en esa semana van a a estar los ajustes finales para la recepción de los 155 parlamentarios”, indicó Espinoza, especificando que las sesiones que se efectuarán en Santiago serán las del martes 6 y miércoles 7 de marzo.

Además, agregó que “en prerrogativa a las facultades que me otorga el reglamento, hemos decidido que en esa semana se va a sesionar los días martes y miércoles en Santiago, y el día miércoles vamos a hacer la sesión de cierre de este período parlamentario en el ex Congreso Nacional, cuestión que no ha ocurrido en los últimos 40 años”.

El edificio del Congreso en Santiago fue la sede de la Cámara de Diputados y del Senado desde 1876 hasta el pronunciamiento militar en 1973.