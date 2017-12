Canciller afirma que “debiera haber continuidad” por La Haya en próximo Gobierno

Tras reunirse con el Presidente electo en su residencia en Las Condes, el canciller Heraldo Muñoz sostuvo que Sebastián Piñera coincide con la posición que Chile ha asumido en los dos casos que se encuentran en la Corte de La Haya.

Respecto de la demanda marítima boliviana y el río Silala, Muñoz dijo que la actitud debiera ser de “continuidad”, pero que “eso es una suposición porque es el Presidente de la República quien determina la política exterior”.

“Creo que habrá la misma posición de una política de Estado en materia de límites, de fronteras, de seguridad nacional, de soberanía, que son cuestiones fundamentales que un canciller debe defender. Yo creo que el Presidente comprende muy bien cuál ha sido la postura de nuestro país”, acotó.

Asimismo, sostuvo que en el encuentro le entregó detalles “de todos los temas de política exterior, de todos los logros que se han conseguido y las cuestiones que son desafíos para la política exterior de nuestro país. El Presidente se ha mostrado muy interesado en saber detalles de distintos temas desde los casos que están en La Haya, las relaciones con países vecinos como Argentina, Perú, la relación con Brasil, lo que está pasando en las negociaciones respecto a Venezuela”.

“He quedado en entregarle algunos documentos adicionales para que él pueda estudiar y finalmente él me ha solicitado que vuelva a conversar con él sobre lagunas otras materias que no alcanzamos a tocar, así que ha sido una buena reunión”, acotó.

Consultado por la situación de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores planteó que “le informé del papel que ha cumplido Chile como país acompañante en una primera reunión que efectuamos el día 1 y 2 de diciembre, en República Dominicana, donde por primera vez formalmente se reunieron Gobierno y oposición con los cancilleres acompañantes, México y Chile, escogidos por la oposición y aceptados por el Gobierno, por cierto, y bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina”.

En otra materia, Muñoz afirmó que son sólo “rumores” las supuestas negociaciones de que sea el próximo presidente del Partido Por la Democracia.

“Respecto a estos rumores que han habido que yo podría llegar a asumir la presidencia del PPD, no es más que eso. No hay absolutamente ninguna decisión de mi parte ni hay negociaciones en curso, me siento complacido que mi nombre haya aparecido para algunos como un nombre de consenso”, enfatizó.

En esta línea, el canciller expresó que “yo he manifestado que, si alguna vez pensara en esa posibilidad, cuestión que no he hecho, tendría que ser para presidir una mesa de unidad, porque yo no pertenezco a ningún sector, soy una persona independiente, cofundador del PPD y en todo caso, mis planes después del 11 de marzo han estado orientados en otra dirección, esto es algo nuevo”.

“En tanto yo sea ministro, me voy a dedicar a las tareas de gobierno, y les voy a decir que son bien intensas las que vienen”, planteó, como por ejemplo, la próxima visita del papa Francisco, la reunión Celac China y del Grupo de Lima, entre otros.