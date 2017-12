Mariana Aylwin aclara sus polémicos dichos: "He sido DC toda mi vida y espero seguir siéndolo"

A través de una declaración, la ex ministra Mariana Aylwin debió explicar sus dichos de ayer en donde señalaba sentirse más cercana a Chile Vamos que a la Nueva Mayoría.

Luego de que sus declaraciones provocaran una respuesta de parte de la DC, cuya directiva planteó en un comunicado que “si algún camarada estima que las definiciones que nos rigen no corresponden debe sincerar su posición y someterse a la democracia interna o tomar el camino que su recto sentir le indique”, Aylwin especificó su posición.

“Frente a las repercusiones que ha tenido la difusión de una frase de una entrevista, deseo precisar: He sido demócratacristiana toda la vida y espero seguir siéndolo”, señaló.

La ex ministra continuó diciendo que “mis críticas a la Nueva Mayoría las he manifestado en reiteradas ocasiones y en forma transparente, incluyendo mi determinación de votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por considerar que esa alianza electoral se fue alejando de las ideas de centro y de centroizquierda moderna que me interpretan como militante DC”.

Además, Aylwin indicó que valora el “espíritu de diálogo nacional con el que pretende gobernar” de Sebastián Piñera. “Creo que todas las fuerzas políticas deben contribuir al éxito del nuevo gobierno por el bien del país, incluidas las que estarán en la oposición”.