Carolina Goic tras elecciones presidenciales: "El todos contra Piñera fracasó"

La ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, analizó el triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta, y aseguró que la Nueva Mayoría llegó a su fin.

En conversación con La Tercera, la senadora indicó que se necesita una renovación y que “en la conformación de alianzas políticas tenemos que estar mucho más abiertos a conversaciones amplias, conformar mayorías, pero con opciones más modernas”.

Goic además agregó que “quedó demostrado que el todos contra Piñera fracasó, no resultó. Y espero que no sea la intención de algunos de mantener ahora la lógica del todos contra Piñera para los desafíos que vienen y en el rol de la oposición”.

Respecto a una posible coalición con el Partido Comunista, la senadora se aleja de la posibilidad, señalando que “no comparto las miradas de algunos personeros del PC que se han expresado en forma que no corresponde respecto a la ciudadanía”, agregando que “la Nueva Mayoría tampoco logró ser coalición de gobierno. Como propuesta fracasó y terminó”.

Para la parlamentaria, la “izquierdización ” de Alejandro Guillier influyo en su derrota, e indicó que faltó la autocrítica desde los partidos de la Nueva Mayoría.

Finalmente, respecto a los dichos de Mariana Aylwin, quien señaló que se siente más identificada con Chile Vamos que la Nueva Mayoría, la ex candidata presidencial declaró que “si el objetivo es instalar esa postura como una definición del partido, eso se pelea en las instancias internas”, agregando que “no puede ser que sea escandaloso cuando uno dice que no va a respaldar al candidato en la segunda vuelta, pero que no hubo la misma reacción cuando un diputado dice que no va a respaldar a la opción del partido”.