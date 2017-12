Quintana: “Si no se conversa con el FA, lo que quede de la NM perderá todo”

El senador del PPD Jaime Quintana se refirió a la dura derrota electoral por parte de la Nueva Mayoría en la segunda vuelta. Al respecto, el legislador indicó que “Piñera fue más claro” con su proyecto país y que se debe buscar los consensos con el Frente Amplio para las próximas elecciones.

“También tenemos que reconocer que hay otro actor político en la escena que es el Frente Amplio, con el cual tenemos que tener ciertos entendimientos. Antes de consensos con Piñera, lo primero es tener un entendimiento con el Frente Amplio. Lo primero es ver cómo nos vamos a entender con ese mundo progresista y después ver cómo ambos mundos, o ambas coaliciones, vamos a dialogar con el Ejecutivo”, dijo Quintata a El Mercurio.

En dicho contexto, el legislador sostuvo que “si no conversa el FA con la Nueva Mayoría, o lo que quede de ella, vamos a perder todo. Hay muchas razones para ponernos de acuerdo, para buscar entendimientos en los temas globales, en los temas de la política más de fondo”.

En este sentido, el legislador indicó que “hay que hacerse una fuerte autocrítica “porque no hay ningún partido político que “pueda decir que está pasando por un momento favorable. Hace 10 años, cuando perdimos con Eduardo Frei como candidato, apareció Michelle Bachelet en el horizonte como una oportunidad y nos empezamos a preparar para gobernar. Y no fuimos lo suficientemente autocríticos, reflexivos, no analizamos las profundidades de esa derrota”.

“Ya no se ve a Bachelet en el horizonte, tenemos que sí o sí hacernos esta autocrítica de en qué fallamos”, aseveró, argumentando que la falta de unidad al interior del conglomerado para presentar un candidato único y una lista parlamentaria “nos pasó la cuenta”.

“En la segunda vuelta el debate no fue el tema de la retroexcavadora ni la aplanadora, aquí el debate era sobre el edificio que queríamos levantar, y en eso Piñera fue más claro”, afirmó.