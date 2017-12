José Antonio Kast sobre Gastón y Nova: "Al final terminan siendo operadores políticos"

Al ser preguntados en LUN sobre la continuidad de Gastón y Nova, los queridos personajes del Ministerio de Energía, en el próximo Gobierno, César Leiva, uno de los creadores del comic respondió: “Nuestra decisión personal es que no”.

Esto, pese a que el mismo ministro actual de la cartera, Andrés Rebolledo, demostrara su interés de que los personajes siguieran sus aventuras en la próxima administración.

“Sería una buena noticia que continuarán”, sostuvo la autoridad. “Han echo más cercano el Ministerio de Energía a la gente codificando lo técnico a lo ciudadano”, agregó.

A pesar de esto, Leiva no quiere seguir siendo una de las cabezas de Gastón y Nova. Sin embargo, aseguró que “en teoría si podrían seguir sin nosotros”.

La respuesta del creativo no cayó bien a José Antonio Kast, quien manifestó en Twitter: “Lamentable que una buena idea, como promover eficiencia energética, se haya usado políticamente”.

“Al final, Gaston y Nova terminan siendo operadores políticos del Gobierno de turno y no una política de Estado”, remarcó.

Tras esto, el propio Leiva respondió a Kast, asegurando que “entré por concurso público y no soy ni fui operador político”.

Ven que ustedes no tienen ningún respeto por el aparato público? Por eso no me voy a quedar José. Yo entré por concurso público. Tengo un MG en comunicación digital y no soy un operador político. Por lo demás leete la ley de DDI, no no estamos apropiando de algo que creamos….

— César Leiva (@cesarioncamilo) 27 de diciembre de 2017