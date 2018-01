Chile Vamos acusa “retroexcavadora y frenesí legislativo" por parte del Gobierno

Luego de que el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS), anunciará que si es necesario doblarán las sesiones en el Congreso para sacar la agenda legislativa del Gobierno, los presidentes de los partidos de Chile Vamos acusaron de poco prudente al Ejecutivo y de que estaría nuevamente pasando la “retroexcavadora”.

“Llama la atención el acelerador que el Gobierno está poniendo en este último mes a la agenda legislativa. Está bien que la Presidenta quiera sacar sus proyectos, pero si lo que no pudo sacar en cuatro años lo quiera sacar en los último 30 días pareciera que no escuchó lo que ocurrió en la segunda vuelta presidencial, donde la gente precisamente lo que quiere es que se hagan las cosas de manera distinta y no que se pase una segunda retroexcavadora”, indicó el timonel de RN, Cristián Monckeberg.

“Y además en 30 días, y en el verano con la venida del papa”, acotó, y sostuvo que “el Gobierno debería ser un poco más prudente al momento de plantear este acelerador a fondo porque es una agenda legislativa improvisada y que lamentablemente es el reflejo de lo que fueron estos casi cuatro años de Gobierno donde hubo improvisación, donde sacó adelante una agenda que no era lo que la ciudadanía esperaba y llena de errores”.

Por su parte, el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, señaló que “creo que se hace necesario ponerle un poco más de calma para poder estudiarlas (las leyes) y que éstas, tal como lo señaló la votación, sean el reflejo del nuevo espíritu que quiere tener Chile, que tiene que ver con reconciliación, con un trabajo en unidad hacia delante”.

En ese contexto, añadió, “creemos que leyes como la modificación al artículo XV de la Constitución no son los más aconsejables para poder moverlas a pesar de que no tienen urgencia, pero la van a tener”.

Por su parte, el Partido Regionalista Independiente (PRI) acusó de “frenesí legislativo irresponsable” de parte del Gobierno de Michelle Bachelet.

Eduardo Salas, secretario general del PRI señaló que “el gobierno está imponiendo una suerte de retroexcavadora, peor que la anterior, con un frenesí legislativo irresponsable, pasando a llevar la voluntad ciudadana manifestada, claramente, en la elección presidencial”.