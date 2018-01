Fidel Espinoza le respondió a Bernardo de la Maza luego de criticar a los diputados

A Espinoza no le gustó el comentario que hizo el periodista en su cuenta de Twitter.

Bernardo de la Maza se ha mostrado muy crítico con el horario “especial” que van a tener los diputados durante este martes 2 de enero, donde los legisladores iniciaran sus labores en el Congreso a las 17.00 horas.

El periodista comentó en su cuenta de Twitter que “Miles de chilenos iniciaron regreso a sus ciudades Algunos diputados lo harán mañana, durante el día, para alcanzar a estar a las 17 horas en el Congreso”.

El mensaje fue respondido por el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza “En lo personal estaré a las 7: 30 de la mañana en el ex congreso iniciando la jornada. Las comisiones sesionarán normalmente a partir de las 11:00 am y tendremos sesión regular de sala a las 17:00. No perderemos un minuto legislativo. No denostemos por denostar”

MIRA LOS TWITS ACÁ:

Miles de chilenos iniciaron regreso a sus ciudades Algunos diputados lo harán mañana, durante el día, para alcanzar a estar a las 17 horas en el Congreso. pic.twitter.com/qC4YNE8RbH — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) 1 de enero de 2018