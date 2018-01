Nueva Mayoría por futuro del bloque: Avanzar hacia la unidad con “mínimos comunes”

Este martes se realizó en La Moneda un nuevo comité político entre el Gobierno y los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, donde, entre otros temas, se abordó el futuro del bloque siendo oposición tras el triunfo de Sebastián Piñera en el balotaje.

Ante esto, desde la NM afirmaron que aún no han desarrollado una “estructura organizada” de cómo se agruparán, pero que la unidad será clave para este proceso y para enfrentar las próximas elecciones de gobernadores regionales y las municipales.

Consultado por este tema, el timonel del PC, Guillermo Teillier, indicó que “algo alcanzamos a discutir aquí sobre eso, no era un cara a cara, no profundizamos porque todos los partidos están en reflexión (…) pero a mí me da la impresión de que todos estamos conscientes de que hay que buscar una fórmula para actuar todos unidos”.

Sobre cómo será esa fórmula, dijo que “no lo sabemos bien todavía, no estamos hablando de algo estructurado, ni un bloque, pero de alguna manera para actuar como oposición para defender lo alcanzado por este Gobierno y proyectarnos hacia el futuro”.

“Cuando hablamos de unidad amplia, todos sabemos de lo que estamos hablando, del Frente Amplio también. Ahora yo creo que no estamos planteando de llegar a establecer un bloque con el FA, no es eso, pero creo que en cuestiones puntuales sí podemos avanzar, como por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo en cuanto a la conformación de la mesa de la Cámara, comisiones en el Parlamento, entre otras”, acotó.

En esa línea, el presidente del PC anunció que durante la próxima semana los partidos de la NM se reunirán para discutir con más profundidad el futuro del conglomerado.

Gonzalo Navarrete, timonel del PPD, en tanto, dijo que “la oposición tiene que ser lo más coordinada posible, hablar a estas alturas de una estructura orgánica de la oposición concordamos que no es posible, que tenemos que un desafío de unidad de todos los partidos que estamos en la oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, pero que ésta se va a ir dando cumpliendo metas sucesivas”.

El presidente del PPD concordó que lo primero es definir “la conformación de lo que son las dos Cámaras, y las comisiones, las cuales hay voluntades de conversar”.

“Lo que se expresó ahí (comité) es que la DC y el PPD, primero tienen que definir sus temas internos, la conversación sobre la conformación de las cámaras, por lo tanto, queda para la última semana de enero y lo que sea de febrero, no va a ser resuelto en este período y se ha pedido al Gobierno que los proyectos más emblemáticos, como los de educación superior y ley de universidades estatales, puedan salir durante este período”, agregó.

Además, enfatizó que “entendemos que tenemos que avanzar hacia la unidad, pero esos son pasos sucesivos, no hay una estructura rígida, eso se tiene que ir construyendo porque quedó claro, y todos lo planteamos, en que el desafío electoral de aquí a los gobiernos regionales y las municipales, requiere de unidad, cualquier manera que no haya unidad nos va a complicar los resultados electorales de los próximos eventos, el que gana las municipales, gana las presidenciales”.

Por su parte, el presidente del PR, Ernesto Velasco, apuntó a que la unidad de la oposición será diversa, “va desde la DC hasta el Frente Amplio, hay momentos en los cuales cada uno podrá expresar su propia diversidad y hay otras en las cuales tendrá que haber unidad, tratar de forzar o rigidizar una oposición no va en el camino que nos conduzca en lo que requerimos, que tiene que haber unidad en la oposición y cuando hablamos de una oposición inteligente es respetar los espacios de lo que cada uno tiene y establecer mínimos comunes”.

A su juicio, esos mínimos son “la administración de la Cámara y el Senado, temas de carácter de contenido, como la reforma previsional, constitucional o la nueva Constitución y establecer a futuro los procesos electorales, donde, sin duda, en el horizonte del 2020, no es tan lejano y es allá donde tenemos que ir construyendo una oposición diversa donde no sobra nadie”.

Finalmente, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, planteó que “nosotros siempre hemos sido unos convencidos de que para impulsar transformaciones profundas se requiere de la construcción de mayorías, y eso implica actuar siempre prensando en interés superior del país por sobre otro tipo de consideraciones”.

En ese contexto, aseguró, “nosotros somos partidarios de proyectar la coalición de la cual hemos sido parte e iniciar un proceso de convergencia y diálogo con todos los actores del progresismo para construir una mayoría ante los desafíos que tenemos que por delante”.