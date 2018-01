Joven transgénero agredido recriminó los dichos de Sebastián Piñera

El 28 de diciembre un joven transgénero fue brutalmente agredido por dos hombres cuando volvía a su casa desde una fiesta. Uno de los atacantes lo maniató mientras el otro le propinaba patadas en distintas partes del cuerpo.

En una entrevista con The Clinic, la víctima de 19 años se refirió a los dichos del Presidente electo Sebastián Piñera, quien señaló en un debate que “muchos casos de jóvenes trans se corrigen con la edad”.

“Por culpa de esos dichos hay gente que se ve con el derecho de querer corregirnos. Esto no es algo que se vaya con la edad, es algo que me pasa desde que tengo memoria y siempre ha sido así”, indicó el joven, quien no quiso identificarse.

Además, aseguró que Piñera “no le está tomando el peso a sus palabras. Frases así hacen que muchos niños y jóvenes empiecen a cuestionar su identidad, y a pensar que esto se trata sólo de una etapa. Eso es grave porque genera mucho sufrimiento, que incluso lleva a muchos chicos a querer suicidarse. Como dice un amigo: si no aceptamos nuestra identidad, tenemos fecha de vencimiento. Eso él no lo ve”.