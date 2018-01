Velasco: Visita del papa no puede afectar la agenda legislativa valórica

El timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco, dijo que la visita del papa Francisco no tiene por qué afectar la agenda legislativa. De esta manera se refirió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputado, Fidel Espinoza, quien no está dispuesto a poner en tabla la ley de identidad de género el 16 de enero próximo para no incomodar al pontífice.

Tras el comité político realizado hoy en La Moneda, Velasco declaró que “Chile es un Estado Laico y el papa es jefe de Estado del Vaticano y creo que tiene que dársele el respeto que corresponde, pero eso no tiene por qué afectar o condicionar la agenda político-legislativa que el país está desarrollando”.

“Es perfectamente posible seguir adelante con la agenda legislativa, que se podrá adaptar en tiempos, horas y momentos para que los que quieran puedan asistir a las actividades del Papa, pero no tiene por qué verse afectada la tramitación de proyectos que llevan mucho tiempo en el trámite legislativo”, enfatizó.

“Él es un líder espiritual y religioso que hay que darle respeto porque es una mirada de la Iglesia Católica del Siglo XXI y por lo tanto hay que escucharlo, pero darle el rol que tiene como jefe de Estado del Vaticano y eso no debe afectar la agenda política del país”, agregó.

Velasco también fue abordado respecto de las últimas semanas de trámites en el Congreso antes del cambio de mando, respecto de lo que reafirmó la voluntad del Gobierno “y de los partidos que lo respaldamos de que en el período que resta saquemos adelante la Reforma Educacional”.

En cuanto al Crédito con Aval del estado, afirmó que “el Gobierno ha dicho que está en disposición de buscar una fórmula que permita resolver el tema del CAE de acuerdo a los principios contraídos”.

Además, se refirió al momento que vive la centro izquierda, afirmando que “cada partido tiene su propio proceso interno y creo que este se debe tomar con una autocrítica constructiva tanto los partidos, el gobierno, el candidato, su comando… todos tenemos que aportar algo pero no transformar esto en algo autoflagelante, sino que transformarlo en un conjunto de diagnósticos que nos permitan rectificar”.

“Tenemos que aprender a convivir desde la oposición. Hay que darle tiempo al tiempo, tendremos que hacer esa autocrítica con humildad, recuperar la capacidad de diálogo entre nosotros, valorar los liderazgos que hay más los que puedan surgir y para los momentos electorales habrá tiempo”, concluyó.