Cámara aprueba nominación de Zaldívar como miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias

La Cámara de Diputados ratificó la votación del Senado de ayer y aprobó al actual parlamentario, Andrés Zaldívar, como parte del Consejo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso en su calidad de ex ministro de Hacienda durante los años 1968 a 1970.

La propuesta se aprobó con 80 votos a favor y 26 en contra.

Junto a Zaldívar, también se aprobó a Enrique Marshall, como exconsejero del Banco Central; Arturo Irarrázabal, como ex decano de Derecho; Alfonso Vargas, como ex diputado; y José Antonio Gómez, en su calidad de ex senador.