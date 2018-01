Diputados PS aún no llegan acuerdo por Zaldívar: votación comienza a 13:00 horas

La bancada de los 16 diputados socialistas tomará en los próximos minutos una postura sobre la nominación de Andrés Zaldívar al Comité de Asignaciones Parlamentarias. Sin embargo, no hay consenso y la opción mayoritaria sería la abstención.

Al inicio de la sesión de esta mañana, la mesa que preside Fidel Espinoza llamó a reunión de comités para discutir la propuesta de votar por separado los nombres ya acordados ayer por el Senado, entre los que se cuenta a Zaldívar.

Castro reiteró que se opone a su designación por la negativa del aún presidente del Senado a entregar antecedentes a la fiscalía en el caso de los asesores externos. Además, al diputado socialista le parece que se trata de un “premio de consuelo” para Zaldívar tras su derrota en el Maule.

Por su parte el diputado Osvaldo Andrade dijo que todos los candidatos que están en lista para optar al Comité de Asignaciones Parlamentarias cumplen con los requisitos para asumir en esos cargos.

“Si bien puede generar ruido, aún no hemos determinado como bancada como vamos a votar. Desde ya, todos cumplen con los requisitos, pero particularmente, a mí me llama la atención que la bancada de parlamentarios más grande la Nueva Mayoría, vale decir, los socialistas no estemos representados en el Comité de Asignaciones”, dijo Andrade.

En cuanto a que la votación del Comité pueda afectar las negociaciones por la mesa de la Cámara, el parlamentario socialista reconoció que “es difícil separar una cosa con la otra, pero esperamos que no se vea afectada la negociación”.

Debido al llamado a reunión de comités, el análisis y la votación de la composición del Comité de Asignaciones se realizará a contar de las 13 horas.

Ayer, el Senado aprobó por 26 votos a favor y 1 en contra los nombramientos del ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall; el ex decano Arturo Irarrázabal; el ex senador José Antonio Gómez; el ex diputado Alfonso Vargas y el ex ministro de Hacienda y actual presidente la Cámara Alta, Andrés Zaldívar.