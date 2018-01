Aleuy calificó como "un poco irresponsable" rechazo a proyecto de migraciones

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificó como “un poco irresponsable”, el rechazo a la idea de legislar sobre el proyecto de ley de migraciones por parte de la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado DC Marcelo Chávez.

Pese a que el proyecto se puede reponer en sala, Aleuy dijo que “me parece extraño que la comisión, porque aún queda la sala para ver el proyecto, no haya aprobado la idea de legislar. Podemos tener todas las diferencias, pero es el Congreso la instancia institucional para resolver ese tipo de problemas”

“Me parece un poco irresponsable que la comisión, queda aún una instancia, haya rechazado la idea de legislar”, remarcó.

En la misma línea, la autoridad instó a organismos de la sociedad civil a discutir este tema con responsabilidad y en los canales institucionales que correspondan.

“Los gobiernos no son ONG, los gobiernos tienen que hacer políticas públicas. Cuando no hay coincidencias, eso se resuelve en el Parlamento, así funciona el sistema democrático chileno. Los problemas de Chile no se resuelven haciendo show, sino que discutiendo responsablemente en la institucionalidad que tiene el país”, reiteró.

Finalmente, Aleuy anunció que el próximo sábado el Gobierno y las policías detallarán el plan y despliegue de seguridad que se utilizará durante la visita del Papa Francisco a nuestro país, actividad que se realizará entre el 15 y el 18 de enero.