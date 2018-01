Andrés Zaldívar: "Yo no perseguí este cargo, no acepto que me pongan como si tuviera lepra"

Polémica ha causado el nombramiento del actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, como parte del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

La propuesta, que se aprobó con 80 votos a favor y 26 en contra, generó una serie de críticas, debido a que el senador no logró la reelección en las elecciones parlamentarias de noviembre, y este nuevo cargo lo mantiene en el Congreso.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva, Zaldívar respondió a esas críticas, señalando que el Partido Socialista quedo fuera de la nómina y acusando esa como la razón de los ataques a su persona.

Además agregó que “no puedo aparecer como una persona que tiene lepra, que soy una persona que causo todo un revuelo nacional por una designación que no tiene una mayor trascendencia política que esa”.

“Yo no he estado persiguiendo este cargo, no es para mí una cosa de vida o muerte ni mucho menos, no tiene ninguna incidencia política”, añadió.