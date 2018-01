Chahuán por gabinete: “Vamos a construir historia, no llegaremos a improvisar”

El senador RN Francisco Chahuán aseguró que el gabinete nombrado por Sebastián Piñera combina “la experiencia de ex ministros y ex parlamentarios con el aplomo de apuestas más jóvenes que están muy empoderadas con el programa”.

Junto con valorar un “adecuado equilibrio” entre los partidos, afirmó que “vamos a construir historia, porque no llegaremos a improvisar”.

El legislador dijo que “el Presidente Piñera ejerció sus facultades para elegir al mejor gabinete y no me cabe la menor duda de que vamos a construir historia, no llegaremos a improvisar, por el contrario, se trata de un equipo extraordinario que hará la diferencia y una gran gestión, abocándose desde el primer día a las prioridades para ejecutar el programa de gobierno”.

Sobre el equilibrio en las designaciones, afirmó que la incorporación del presidente de su partido, Renovación Nacional, en el gabinete, lo mismo que ex parlamentarios, los deja “muy contentos”.

Sostuvo que la evaluación de un proceso eleccionario anticipado tendrá que ver con cuántos miembros de la directiva de RN serán llamados a integrar el gobierno.

En caso que sean más de 5, precisó, se procedería a adelantarlo, pero manifestó sus dudas de que aquello vaya a ocurrir, subrayando que “lo importante hoy día es hacer un buen gobierno y este gabinete tiene una gran mezcla de experiencia y aplomo”.