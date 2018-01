Chadwick plantea que gobierno de Piñera debe “ir ampliando nuestra diversidad"

El futuro ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick cree que una de las tareas que debe abordar el próximo gobierno es ampliar su base política, pero siempre conservando aspectos como la cohesión y la construcción de un proyecto común entre sus integrantes.

“Respecto a ir ampliando nuestra diversidad, no sólo a lo que es Chile Vamos, no sólo a nuestra coalición, sino que también a personas que pueden haber estado en posiciones políticas distintas, ese es un desafío, una tarea que el Presidente Piñera quiere ir cumpliendo. Eso, el Presidente tiene la convicción, no se hace con una persona aquí y una persona allá, sino que tiene que ser de común acuerdo”, señaló, al ser entrevistado por un medio nacional.

Al consultársele por ciertas nominaciones ministeriales que han causado polémica y recibido críticas desde diversos sectores, tales como Gerardo Varela en Educación; Roberto Ampuero en Cancillería e Isabel Plá como ministra de la Mujer y Equidad de Género, Chadwick defendió las designaciones, sosteniendo que los nuevos ministros tendrán como misión buscar acuerdos, más allá de su ideología o creencias personales.

“El Presidente tiene el derecho a buscar a aquellas personas que cree que sus capacidades son potencialidades que pueden desarrollar mejor una determinada política”, agregó.

Igualmente se refirió a la polémica surgida entre el Ministerio Público y Carabineros por eventuales filtraciones en el marco de la “Operación Huracán”, formulando una dura crítica al actuar de ambas instituciones, sin distinción.

“Es inaceptable que las instituciones responsables de la persecución penal y la seguridad de la ciudadanía se acusen entre sí, dejando a las víctimas en total abandono y a los responsables de actos terroristas e completa impunidad. Basta. Se ha superado todo límite”, advirtió.