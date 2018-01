Undurraga se ofrece para ser presidente de la DC en Junta Nacional

En el marco de la Junta Nacional de la DC, el actual ministro de OO.PP., Alberto Undurraga, anunció que se encuentra disponible para presidir la Democracia Cristiana, luego que la actual directiva interina renunciara a su cargo, como estaba estipulado.

“Mi disposición a competir es independiente de la fecha, no hay cálculo en esto, sino que la disposición de poder de verdad trabajar entre todos para volver a encantar a chilenos y chilenas”, señaló Undurraga.

Asimismo, el ex alcalde de Maipú sostuvo que el desafío de la falange es recuperar el centro político, “pero en diálogo con la centroizquierda, no es coherente, no es consecuente marcar una distancia con quienes han sido nuestros aliados en este proceso de trasformación de Chile”.

“Es un partido que sin duda está en una crisis, pero que tiene elementos de esperanza”, remarcó.