Chile Vamos llama al gobierno a “hacer la pega” por Operación Huracán

Los diputados de Chile Vamos, Gonzalo Fuenzalida (RN), y Juan Antonio Coloma (UDI), criticaron al gobierno respecto a su actuación ante el conflicto surgido entre Carabineros y el Ministerio Público por la “Operación Huracán”

“El llamado al gobierno es a que termine de gobernar, que no duerma. Porque el gobierno termina el 11 de marzo y tiene que hacer la pega”, acusó Fuenzalida.

A juicio del parlamentario, “la crisis es grave, es profunda y hay un gobierno que tiene que liderar esa crisis y vemos que el gobierno no lo está haciendo. Después de una semana, recién llaman al Director General (de Carabineros) que vuelva de sus vacaciones, que vuelva el ministro del Interior de vacaciones, que la Presidenta recién después de seis días se pronuncie sobre el tema, muestra que el gobierno no está trabajando, no está haciendo la pega”.

A ello, Fuenzalida agregó que “el 11 de marzo entra el Presidente Piñera y sabemos que estos temas van a ser trabajados con la mayor acuciosidad, eficiencia y detalle, pero hasta el 11 de marzo los que gobiernan son la Presidenta Bachelet, el ministro Fernández que es el ministro del Interior y Seguridad Publica”, remató el vicepresidente RN.

A su vez, Coloma aseguró que “hemos visto una ausencia por parte del gobierno de una mayor pro actividad para resolver una de las crisis más graves que ha vivido en materia de credibilidad, tanto Carabineros como la Fiscalía, por lo que ocurrió o no ocurrió en el marco de la “Operación Huracán”. Tenemos un ministro del Interior que después de 5 días de tomado conocimiento de los hechos recién vuelve de sus vacaciones para solamente pedirle al general director de Carabineros que ojalá pueda apurar la investigación”.

El diputado también sostuvo que “uno siente que el gobierno ya tiró la esponja en la crisis que se vive hoy en el sector de La Araucanía. Hoy los principales damnificados, los principales perjudicados son la gente que vive en la zona de La Araucanía o el conflicto Mapuche. Son quienes siguen viendo atentados terroristas, delitos y quema de camiones, y lamentablemente vemos un gobierno cada día más débil, que pareciera que lo único que está esperando es que llegue el 11 de marzo para poder irse a su casa”.