Bachelet aclaró su futuro haciendo alusión a texto de Nicanor Parra

Durante su visita a la región de Los Ríos, en el marco de su gira de despedida, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que se quedará en el país al terminar su mandato.

Esta semana, la Jefa de Estado visitó seis regiones del sur de Chile, donde realizó un balance local de los cuatro años de su segundo mandato.

En este contexto, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, señaló que “cuando un Presidente se va, que se vaya no más, viene otro Presidente. Pero Presidenta, usted se va y, la verdad, es que se me produce un nudo gigantesco en el corazón”, para luego asegurar que “la espero en cuatro años más, porque le voy a hacer campaña en cuatro años más, le guste o no le guste”.

Ahí, la mandataria aclaró su futuro haciendo alusión a Nicanor Parra: “en el féretro de él pusieron ‘voy & vuelvo’. En mi caso va a decir ‘no vuelvo"”.

“Me voy a quedar en Chile, no me voy a ir fuera de Chile, porque siempre hay gente que me dice ‘que le vaya bien afuera’, pero voy a estar siempre, siempre, comprometida con mi país, con mi pueblo, con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores, y vamos a seguir haciendo, como ciudadana, lo que corresponde, y entre otras cosas, las reformas que hemos hecho”, agregó.