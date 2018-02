Senador Navarro cree que Nicolás Maduro no vendría a cambio de mando en Chile

El senador Alejandro Navarro repudió las intenciones de Chile Vamos de enviar una carta al canciller Heraldo Muñoz, para solicitarle que se revoque la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro al cambio de mando del 11 de marzo, calificando el hecho como “un intento por romper la institucionalidad nacional”.

Afirmó que negarle la entrada al presidente venezolano a Chile “sería una falta de respeto notoria a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, así como las normas básicas que rigen este tipo de actividades”.

Ante esto, recordó que “el líder de la derecha en Chile, Sebastián Piñera, no tuvo inconveniente en estar junto al presidente Chávez, en Caracas, quién le entregó la presidencia de la CELAC. Entonces, hay inconsecuencia mayúscula en la derecha, por lo que espero que Piñera señale si comparte este juicio de su coalición”.

Asimismo, afirmó frente a este tema que “una invitación el cambio mando la hace la Presidenta Michelle Bachelet; es decir, la presidenta saliente y no el presidente entrante. Por ello, sería muy bueno saber si el nuevo Primer Mandatario, comparte el juicio de su coalición de negar la presencia de Nicolás Maduro”.

“Y es que este tipo de exclusión rompe el espíritu republicano, pero sobre todo refleja un profundo resentimiento, un profundo desprecio por una característica de nuestro país de acoger a todos los presidentes, en todos los cambio de mando. Creo que en Chile Vamos están profundamente equivocados y su líder tendrá que responder a esta solicitud, pues el silencio es siempre cómplice”, añadió el parlamentario.

Insistió Navarro, que “no existe fundamento alguno para esta petición de Chile Vamos respecto al derecho de aceptar, o no, la invitación que ha hecho la Presidenta Bachelet, aún cuando la ratificación de su presencia en la Cumbre de las Américas me hace pensar que, dada la elección presidencial programada para el 22 de abril, no pueda estar en ambas convocatorias. Ante esto, creo que Maduro va a privilegiar la Cumbre de las Américas y no el cambio de mando en Chile”, concluyó