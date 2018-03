Chadwick tras cita con ministro Fernández: “No vamos a empezar de cero"

Como “distendida” calificó el ministro del Interior, Mario Fernández, la reunión sostenida esta mañana con Andrés Chadwick, quien lo sucederá en el cargo a contar del próximo 11 de marzo, en un encuentro realizado en el Palacio La Moneda y que tuvo una duración cercana a una hora y media.

En la cita, en la que se trataron temáticas como migración y orden público, también estuvieron presentes el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el designado Rodrigo Ubilla.

Chadwick, quién será el titular de Interior en el gobierno de Sebastián Piñera, junto con agradecer la instancia, destacó que se seguirá trabajando para hacer una correcta entrega del mando.

“Hemos tenido una muy buena y positiva reunión. Agradecerles su voluntad, su disposición, la información que nos han entregado. Obviamente, este es un ministerio muy amplio y con muchas responsabilidades y, por lo tanto, continuaremos trabajando en esta etapa de transferencia de información y antecedentes, que es muy útil y muy necesaria para quienes vamos a asumir el día 11 de marzo”, señaló.

Junto a ello, recalcó que es un proceso que ya trabaja el subsecretario Aleuy junto a Ubilla, “y se va a continuar con las distintas divisiones, áreas y materias del ministerio y en este caso, junto al ministro Fernández, quien también ha comprometido su disposición para continuar en los próximos días viendo antecedentes que nos puedan resultar útiles”.

Al concluir, Chadwick indicó que “para nosotros, como futuro gobierno, es importante recibir los antecedentes, las cosas que se han estado haciendo, las que se han ido impulsando, porque nuestra voluntad, como lo ha expresado el presidente Piñera, no es dar vuelta la página, no es empezar de cero, no es olvidar todo lo que se ha hecho, sino que tomar todo lo que consideramos positivo continuar, perfeccionar donde consideramos que sea necesario hacerlo y , por supuesto, desarrollar nuestras política públicas hacia el futuro”.

Tras finalizar el encuentro, el ministro Fernández declinó referirse a la formalización del ex general de Carabineros, Eduardo Gordon, tras ser formalizado por malversación de caudales públicos.