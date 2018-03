Vuelco en caso SQM: Corte Suprema rechazó el desafuero del senador Fulvio Rossi

En un sorpresivo fallo, la Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero del senador Fulvio Rossi, investigado por declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, en el marco del denominado caso SQM.

En fallo dividido, por 9 votos a 8, el máximo tribunal revocó la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido la pérdida de inmunidad parlamentaria.

La sentencia definitiva del máximo tribunal, con los fundamentos del fallo, será entregada el próximo miércoles 7 de marzo. En los alegatos realizados este viernes en la mañana en la Corte Suprema, la defensa del senador, que perdió la reelección, afirmó que el parlamentario no ha cometido delitos.

El 25 de octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Rossi, tras la solicitud presentada el 22 de septiembre por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, después de dos inasistencias intencionales del parlamentario a las audiencias en que se le iba a formalizar por delitos tributarios, la primera el 16 de agosto y la segunda el 13 de septiembre. En la primera fue formalizado el senador Jorge Pizarro.

A Rossi, quien renunció al PS, se le imputan emisiones de boletas a SQM por un total de $44 millones a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina, por trabajos no realizados a la empresa minera no metálica. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Rossi.