Futuro subsecretario de Redes Asistenciales renuncia a cinco días de asumir

Luego de diversas críticas de los gremios ligados a la salud, el designado subsecretario de Redes Asistenciales de Sebastián Piñera, Juan Manuel Toso, declinó a ocupar el cargo, a sólo cinco días de asumir Sebastián Piñera el gobierno.

Los cuestionamientos a Toso surgieron horas después de que fuese designado debido a una sanción ética emitida por el Colegio Médico en 2016, la que establecía que durante su gestión a cargo del Servicio de Salud Metropolitano Sur favoreció a su hija con una beca de dermatología en el Hospital Del Pino, recinto dependiente del servicio que dirigía.

Si bien Toso envió hoy una carta al Colegio Médico disculpándose por su actuar, esta tarde desde el equipo de Piñera confirmaron su renuncia.

Valoramos el gesto del doctor Toso, que destaca su alto sentido y valoración del servicio público y su compromiso con los importantes desafíos que debemos enfrentar en el área de la salud, para cumplir con los exigentes objetivos del Programa de Gobierno comprometido con todos los chilenos”.

Además, agregaron que “en los próximos días se designará el nombre de la persona que asumirá la Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

En su carta de renuncia, presentada al Presidente electo, Toso informa de su “renuncia indeclinable” al cargo “por cuanto, no pretendo ser un distractor en la misión que usted ha definido y que comparto con firme convicción”.

“Mi posición se funda en el deseo de éxito de nuestro gobierno que usted pronto liderará, no obstante, he sido expuesto de manera pública y en ello siento, que con esto han procurado empañar el inicio de su gestión. Estos hechos han afectado mi tranquilidad personal y familiar, una consideración que sé que para usted es de especial significado. La familia, es el sentido y valor de nuestras acciones y para mí aquello es intransable.

Sin duda que los cuestionamientos infundados a mi persona por parte del Colegio Médico de Chile, generaron mi decisión de no persistir con mi nombramiento. No seré yo quien le provoque una dificultad en este nuevo desafío que asumirá con el país.

Deseo precisar que durante este período constaté que el egoísmo de grupos de poder no escatima esfuerzos por denostar mi trayectoria de 34 años de servicio público, en el que he dedicado mi vida a trabajar por las personas que más lo necesitan y que menos tienen. Esta experiencia me permitió conocer en terreno las tareas que se debían emprender para este momento. Soy un profesional de principios éticos y morasles, una persona recta, y por esas mismas condición he decidido dejarle en libertad de acción”, sostiene Toso en su carta de dimisión, fechada el día de hoy.