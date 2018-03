Futuro de Bachelet: defenderá su gestión, creará fundación y escribirá un libro

En pocas horas más, Michelle Bachelet dejará su cargo de presidenta de la República y pasará a ser un civil más.

Así, junto a todo su gabinete, subsecretarios y asesores presidenciales, llegará hasta la casona de Cañaveral, en el sector de El Arrayán, a celebrar con un asado el fin de su último período -indica hoy Reportajes de El Mercurio-.

Bachelet adelantó en el programa “Las caras de La Moneda”, que su primer trabajo fuera de Palacio será “cambiarse de casa”: de su hogar como mandataria en La Reina Alta, volverá a su residencia ubicada en la calle Julia Bernstein. Según el reportaje, tiene pensado vivir allí al menos por todo este año.

Pero además, quien en pocas horas entregará la piocha de O’higgins a Sebastián Piñera, colaborará en tres organismos internacional, los cuales poco a poco ha anunciado. A fines de marzo Bachelet pasará a integrar una junta consultiva de alto nivel sobre mediación de la ONU, cargo que le solicitó el secretario general del organismo António Guterres. Además, liderará una comisión de la Organización Panamericana de Salud (OPS), encargada de desarrollar políticas de fortalecimiento de la atención primario. Esto se suma al cargo ad honorem de la OMS donde reemplazará a Graca Machel, viuda de Mandela.

“Son temáticas en las que me siento comprometida. implica que podré estar en Chile, que habrá momentos en los que podré descansar. Pero voy a tener que estar pensando, trabajando, viajando”, dijo Bachelet esta semana.

En tanto, también en un programa de televisión comentó que una editorial le solicitó escribir sus memorias. Según en el medio de comunicación, eso estaría confirmado y habría varias editoriales interesadas. Pero también, Bachelet estaría afinando la creación de una fundación, que estaría enfocada en temas de género y desigualdad. Sería más profunda que Dialoga.

“No me voy a quedar en mi casa tejiendo (…). Si yo puedo ayudar en algo, ahí voy a estar”, dijo la mandataria en televisión. En su entorno familiar se habría manifestado que, si bien no quiere volver a postular a cargos políticos, eso no quiere decir que se sustraiga de la política. De hecho -indica el medio-, sus últimos mensajes van en la línea de que su decisión es defender su gestión en el caso de que Chile Vamos endurezca sus críticas bajo la administración de Piñera.