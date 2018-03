Los cinco grandes acuerdos que propuso Sebastián Piñera en La Moneda

En su primer discurso en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera llamó anoche a los chilenos a avanzar grandes en cinco acuerdos nacionales en infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía y desarrollo económico y derrota de la pobreza, en los próximos años.

Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, en un balcón de La Moneda, el mandatario recordó su llegada al Gobierno poco después del terremoto del 27 de febrero de 2010 y señaló que “hoy llegamos nuevamente a esta casa de todos los chilenos y, una vez más, con el firme y urgente propósito y misión de hacer justicia y mejorar la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros niños. Y muy especialmente de aquellos que en sus cortas vidas sólo han conocido el abandono y la soledad”.

“Convoco hoy a todos mis compatriotas a ser parte vital de este gran acuerdo por los niños y la Infancia en nuestro país, para devolverle a nuestros niños, a los más vulnerables, lo que el Estado, la sociedad les han arrebatado: su niñez, su inocencia, su alegría de vivir. Y para que todos nuestros niños puedan no sólo desarrollar los talentos que Dios les dio, sino también tener la garantía de una vida con dignidad y llegar tan lejos como grandes sean sus sueños y fuerte sea su voluntad”, agregó.

Más adelante, expresó que “el gobierno que hoy inauguramos, será un gobierno que buscará siempre la unidad entre los chilenos y que va a buscar reemplazar esa errónea lógica de la retroexcavadora, por la sana cultura del diálogo, de los acuerdos y de la colaboración entre los chilenos”.

“Y también, estamos comprometidos a ser un gobierno de progreso y de solidaridad. La meta, la misión es grande, es ambiciosa, pero también es noble y es factible: transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, en el primer -ojalá no el único- país de América Latina que pueda decir con orgullo que hemos derrotado el subdesarrollo, que hemos derrotado la pobreza y que hemos aprendido a vivir en paz y en libertad”, dijo.

En otro de sus compromisos, aseguró que pondrá todo su esfuerzo en “hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, para que pueda avanzar la seguridad de nuestras familias, la integridad de nuestros jóvenes y la paz en nuestras regiones. La seguridad ciudadana es una condición fundamental para poder desarrollar de verdad nuestros proyectos de vida”.

“Para lograr esta gran tarea –adelantó-, vamos a modernizar profundamente nuestras policías y nuestro sistema de inteligencia; vamos a mejorar la coordinación entre las policías, los fiscales y los jueces, y vamos a fortalecer nuestra capacidad para rehabilitar a aquellos que han equivocado el camino”.

“También nos haremos cargo de la grave crisis que afecta a nuestro sistema de salud, que necesita, y todos lo sabemos, cirugía mayor y que exige reducir los tiempos y las listas de espera, disminuir los precios de los medicamentos, aumentar el número de los especialistas y mejorar la calidad y la dignidad que reciben nuestros compatriotas cuando tienen necesidad de una atención de salud”, agregó.

Además, declaró que “nuestro gobierno pondrá todo su compromiso y esfuerzo para asegurar no solamente el acceso a la educación en todos sus niveles, a todos nuestros niños, sino que también para asegurarles que esa educación va a ser de calidad y asegurarles también que el día que terminen sus estudios, van a tener un empleo compatible con el esfuerzo que ellos han hecho y no seguir creando profesionales que después terminan siendo cesantes ilustrados. Y es en la sala de clases donde tenemos que dar y ganar esta batalla”.

Asimismo, mencionó que “tenemos también un firme compromiso, y lo reitero ante todos ustedes, por mejorar las pensiones de todos y cada uno de los chilenos. Pero lo digo con mucha claridad: avanzaremos con mayor rapidez y con mayor intensidad en mejorar las pensiones de nuestras mujeres, de los sectores más vulnerables y de nuestra gran clase media”.

Más adelante, resaltó “el compromiso del alma que tenemos con el fortalecimiento de la familia, de todas las familias que existen en nuestro país, que tantas alegrías nos dan y que tan poco las apoyamos”.

“Vamos a fortalecer las familias chilenas, buscando una total igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres; compatibilizando mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia; combatiendo con todo el rigor y la voluntad, la violencia intrafamiliar, que normalmente es violencia contra las mujeres, los niños y los adultos mayores; y también, vamos a apoyar la natalidad y la maternidad, porque un país que no quiere tener hijos, es un país en que algo no está funcionando bien. Los niños son como las estrellas: siempre iluminan nuestras vidas y nunca son demasiados”, enfatizó.

Luego, expresó que “quiero también ser muy realista con ustedes: para avanzar en todos estos ambiciosos pero necesarios objetivos, metas y misiones, tenemos que revertir el estancamiento económico de los últimos años. Tenemos que recuperar los equilibrios macroeconómicos y fiscales y, sobre todo, tenemos que rejuvenecer el liderazgo, el dinamismo, la capacidad de crecer, de crear buenos empleos, de mejorar los salarios, de invertir, de innovar, de avanzar en ciencia y tecnología, y la capacidad de emprendimiento, que yo sé que, a pesar que a veces la burocracia tiende a ahogarla, vive en el alma y en el corazón de todos nuestros compatriotas”.

“Por esa razón, el crecimiento fundamental, no sólo para crear buenos empleos, mejorar los salarios y crear oportunidades para la clase media, también porque es una gran fuente de recursos para que el Estado pueda financiar sanamente sus programas sociales. Después de todo, no hay mejor política laboral que el pleno empleo, y no hay mejor política fiscal que el crecimiento económico”, añadió.

Hacia el final de su discurso, indicó que “siempre debemos recordar una gran lección que nuestra historia nos la ha enseñado tantas veces: cada vez que en Chile nos hemos dividido, y en lugar de tratarnos como compatriotas nos hemos tratado como enemigos, hemos cosechado nuestras más tristes y amargas derrotas. Cada vez que nos hemos unido detrás de una causa grande y noble, hemos conquistado nuestras más hermosas y valiosas victorias”.

En ese sentido, anunció que “quiero convocar a todos mis compatriotas hoy día a buscar, con buena voluntad, cinco grandes acuerdos en beneficio de todos los chilenos: Un acuerdo por la infancia; un acuerdo por la seguridad ciudadana; n acuerdo por una salud digna y oportuna; un acuerdo por la paz en La Araucanía, y un gran acuerdo nacional para que Chile dé ese gran salto hacia adelante, hacia el desarrollo integral y hacia la derrota de la pobreza”.

“Quiero terminar pidiéndole a Dios que nos dé a todos, a todos los chilenos y chilenas, la sabiduría, la fuerza y la humildad para ser capaces de recorrer estos caminos y cumplir con nuestra gran misión”, concluyó el Presidente Piñera.