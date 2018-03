Surgen diferencias entre la DC y el PS-PPD por orden de presidencias del Senado

El senador DC Jorge Pizarro advirtió ayer que el acuerdo con el PS y el PPD en la Cámara Alta puede caerse si la Democracia Cristiana no obtiene la presidencia en el tercer año del período legislativo que se inició ayer en el Congreso.

Ayer asumió la presidencia del Senado el socialista Carlos Montes, tal como estaba acordado. Sin embargo, según informa El Mercurio, en la Cámara Alta se conoció la intención del PPD de ocupar la presidencia en el segundo y tercer año, y dejar el cuarto para la Democracia Cristiana, lo que fue rechazado por la Falange.

El diseño original era entregar al PPD el segundo y cuarto año, y a la DC el tercero, pero este orden no prosperó debido a la oposición de Felipe Harboe a asumir el último período, y a la negativa de Jaime Quintana de ceder el segundo año a su correligionario de partido.

Finalmente, el PPD obtuvo, en las conversaciones, el respaldo del PS a cambio de garantizar los votos para Montes. “Para nosotros, el PPD tendría segundo y tercer año, el apoyo a Montes tiene que ver con un acuerdo en esos términos”, señaló Quintana.

No obstante, los DC resolvieron no ceder el tercer año, debido a su molestia por ser postergados al último año, modificándose el acuerdo inicial. Con todo, las bancadas resolvieron apoyar a Montes, y acordar que los tres años se reparten en dos al PPD y uno a la DC.

Sin embargo, se dejó abierta la definición del orden de las presidencias. “Lo importante era ver cómo comenzábamos con Montes, y el orden se consensuará junto con las comisiones, pero hay un acuerdo global. El acuerdo no se cae de ninguna manera”, señaló el negociador del PS, Alfonso de Urresti, a El Mercurio.

Por su parte, Pizarro advirtió que ello sí podría suceder si los otros partidos no reservan el tercer año para la DC. “Acordamos solo los períodos que le corresponden a cada uno, pero no hay acuerdo respecto del año en que se ejerce. Queremos el tercer año, eso habíamos acordado. Mientras no se ratifique eso, no hay acuerdo”, declaró al diario.