Jaime Campos  por supuesto decreto de cierre de Punta Peuco: “ Esto podría tener un propósito político comunicacional y para eso no me presto"

En conversación con la gran mañana interactiva, el ex ministro de Justicia, Jaime campos, se refirió al supuesto decreto enviado de parte del gobierno, para el cierre de Punta Peuco. Al respecto, el jefe de cartera de justicia aseguró “el sábado y el domingo bajo ninguna circunstancia, yo podría haber ejecutado un acto propio del Ministerio de justicia. Puesto que tenía clara conciencia que solo podría tener un propósito político comunicacional, y para eso no me presto”.

Yo mis actividades como ministro las concluí el día viernes a las cinco de la tarde, y hasta esa hora, al ministerio no le había llegado ningún documento vinculado a Punta Peuco, fue parte de lo que respondió Campos.