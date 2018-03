Florcita Motuda por demanda de Bolivia: Chile sólo busca "demostrar su poder"

Este lunes partieron los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en dicho contexto, el diputado Florcita Motuda comentó su postura con respecto a la demanda marítima boliviana con un medio nacional.

“Lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”, manifestó el cantante.

Raúl Alarcón, nombre real del diputado, hizo una crítica a los políticos chilenos, ya no “quieren aceptar las críticas internas, en cuanto a que el mar no es de los chilenos sino que es de cinco familias para la eternidad, en una ley totalmente cuestionada y totalmente comprada. El gobierno chileno quiere demostrar poder, no quiere entrar en relación de diálogo”.

Anteriormente, Alejandro Gullier se manifestó a favor de entregarle territorio a los bolivianos. En ese sentido, Florcita comentó que “se parece a la opción que planteó Alberto Mayol. Cualquiera de esas alternativas son interesantes, porque se tiene una relación bilateral, directa, no judicializada”.

Alarcón también se dio el tiempo de revelar la razón del cariño que siente hacia el país vecino. “Mi primera esposa, que murió, era boliviana. A mi hija yo le iba a poner Bolivia y tengo mucho cariño por Bolivia. Pero ella misma me dijo que no le ponga Bolivia, porque la iban a molestar en clases. Entonces le saqué la B y quedó el Olivia. Así que yo pido encarecidamente, mar para la Olivia”.