Rompió el silencio: Jaime Campos habla tras el video a la comunidad masónica

El ex titular de Justicia, Jaime Campos, decidió salir al paso de las críticas surgidas a raíz de sus declaraciones a través de un video enviado a la comunidad masónica del país, en el que señaló haberse negado a firmar el decreto que, eventualmente, pondría el cierre al penal Punta Peuco.

Es así como por medio de una carta enviada a la edición de hoy martes de El Mercurio, Campos se expresa aludiendo al verdadero sentido de la lealtad.

“Sinceramente, creo que lealtad no es sinónimo de obsecuencia, servilismo u obediencia ciega e irreflexiva. Asimismo, estoy convencido de que es leal quien advierte a los que corresponde la inconveniencia o ilegalidad de un acto e impide la materialización de sus perniciosas consecuencias. De igual modo, considero desleal al que sugiere la ejecución de acciones, a sabiendas de sus nefastas derivaciones”, señaló la autoridad de la administración Bachelet.

Al concluir, indica que “he tenido el particular cuidado de no revelar a medio de comunicación alguno lo que han sido y son mis conversaciones privadas, tanto las concernientes a mi actividad pública como la particular, y si ellas han trascendido, fueron filtradas o corresponden a conjeturas, no es mi responsabilidad que suceda”.