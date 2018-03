Gobierno enfrenta críticas por nominación de Alberto Cardemil como seremi

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso de los cuestionamientos surgidos por la nominación del ex subsecretario del Interior del gobierno militar, Alberto Cardemil, como nuevo seremi de Hacienda en la región del Maule.

En una entrevista con Mega, la secretaria de Estado afirmó que el hecho de que el ex parlamentario de Renovación Nacional hubiese sido investigado en el marco del Caso Penta, no le impide ejercer dicho cargo público, toda vez que no recibió condena alguna.

“No enfrenta ningún proceso judicial. Él efectivamente fue investigado por el Ministerio Público y en ellos señalaron que había sido una persona que entregó información veraz, que además había acompañado antecedentes que fueron importantes para la investigación, por lo tanto la justicia determinó o ir por el camino de un juicio con una condena, sino que dar una salida alternativa”, afirmó la secretaria de Estado.

Añadió que el mismo Ministerio Público fue quien determinó una suspensión condicional del procedimiento, lo “que no inhabilita para ejercer cargos públicos a Alberto Cardemil.

Y fue más allá Pérez al indicar que Cardemil “no fue condenado y eso es mérito de la investigación. No es mérito del investigado”.

Además, explicó que, de acuerdo a instrucciones del Presidente Sebastián Piñera, en este segundo mandato “no iba a haber personas formalizadas, que no iba a haber personas condenadas y eso es lo que se ha cumplido”.