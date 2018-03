La violenta agresión a José Antonio Kast en la Universidad Arturo Prat de Iquique

El ex candidato presidencail aseguró que “no respetan al que piensa diferente”.

Este miércoles José Antonio Kast fue agredido por un grupo de estudiantes de la Universidad Arturo Prat (UNAP) de Iquique.

“Nuevamente la intolerancia le ha ganado a las ideas. Pero esta vez, no ha sido la censura administrativa, sino que derechamente la violencia. Hoy me sacaron a patadas de una Universidad”, comentó el ex candidato presidencial en su cuenta de Twitter.

Kast llegó a la UNAP para participar en un conservatorio, asegurando que lo “sacaron, porque no toleran mis ideas y porque no respetan al que piensa diferente”.

Anteriormente, la Federación de Estdiantes de la UNAP se había manifestado en contra de la actividad, argumentando que no querían a ningún polítco que fuera “ferreo defensor” del Gobierno Militar.

Según información preliminar, no se registraron detenido ni se ha logrado identificar a la los agresores.

