Chile Vamos a Frente Amplio: Son “cómplices de la violencia política”

Tras la negativa del Frente Amplio de impulsar un proyecto de acuerdo destinado a enviar un oficio a la familia del ex diputado y candidato presidencial, José Antonio Kast, y el Ministerio Público, y así rechazar la agresión sufrida el día de ayer, en la Universidad Arturo Prat de Iquique, desde Chile Vamos acusaron al FA de ser “cómplices de la violencia política”.

Posteriormente, y cómo informó El Mercurio, se insistió con el documento en reunión de comité, y según denunciaron desde la UDI, RN y Evópoli, se repitió la misma situación de rechazo de parte de ellos, siendo el diputado Tomás Hirsch (PH) quien se negó a poner el documento sobre tabla.

“Es importante denunciarlo, porque es absolutamente desquiciado, es absolutamente loco que se escuden en que José Antonio Kast es una persona que está haciendo acción política distinta a sus ideas. En Chile existen diferente opciones políticas, no toda la gente piensa igual, y la forma de resolver esas diferencias no es a combos, no es con agresiones y eso es lo que ocurrió ayer y queríamos denunciarlo y el Frente Amplio se negó”, dijo el jefe de bancada gremialista, Javier Macaya.

Por su parte, la diputada María José Hoffmann aseguró que “lo más lamentable de todo esto es que hemos visto la verdadera cara del Frente Amplio, que hoy es cómplice de la violencia política y también del Partido Comunista”.

Del mismo modo, los partidos oficialistas valoraron que el resto de las bancadas de la ex Nueva Mayoría y la Democracia Cristiana sí se hayan plegado a la solicitud, pero insistieron en sus cuestionamientos a quienes desistieron.

En tanto, el presidente de Evópoli, diputado Francisco Undurraga, indicó que el proyecto de acuerdo tenía por objeto condenar la violencia política en general y “reflejar el compromiso con la democracia que tiene y debería tener toda la Cámara de Diputados. Con vergüenza tengo que decir que los jóvenes del Frente Amplio, que teóricamente al igual que muchos nuevos que venimos a renovar la política a mirar distinta la forma de hacer la misma, cayeron en la misma trampa del pasado”.

Desde el Partido Comunista, a su vez, explicaron que se también negaron a la aprobación del texto en primer lugar porque desde Chile Vamos no presentaron el documento, sino que sólo hicieron el anuncio en la Sala. Luego al conocerlo en la reunión de comité, para ellos la redacción era insuficiente.