Larraín se refirió a la posibilidad de indultar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad

Hace unos días se dijo que en situaciones “excepcionalísimas” se podría indultar a personas que estén condenadas por crímenes de lesa humanidad, ante esto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín sugirió que “no somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos ni asesinos en series ni pedófilos que han abusado de menores”, en una entrevista con el diario “La Tercera”.

“La pregunta es otra. Cuando una persona, cualquier sea el crimen que haya cometido, por grave que este haya sido, está a punto de morir en una situación de enfermedad terminal, y si a eso se le agrega avanzada edad o está en una situación de demencia severa, enajenado mentalmente que no sabe dónde está parado, me pregunto si corresponde que lo mantengamos preso en la cárcel o si no es más digno desde el punto de vista de la humanidad tenerlo en un arresto domiciliario”, explica.

“Se trata, repito, de situaciones excepcionalísimas. El indulto tiene un problema que no es menor. Altera una decisión de los tribunales de justicia de un largo proceso. Y yo respeto las decisiones de los tribunales, y no me parece que haya que cambiarlos”, subraya el ex senador.

Respecto a las últimas informaciones que surgieron en la última semana sobre la frustrada reubicación de internos del penal Punta Peuco y la negación de Jaime Campos a la solicitud de la ex presidenta Bachelet, Larraín expresa que “personalmente, jamás haría algo que fuera contra mis convicciones personales, contra mis principios”.

“Ahora, distinto, yo puedo tener una opinión diferente a la del Presidente, y si me pide que haga algo yo lo puedo hacer. Pero no si va contra mis convicciones, prefiero dejar el cargo. Me parece que el gobierno pasado fue extraordinariamente irresponsable. Porque tuvo muchos años para resolver temas que quiso definir a última hora”, agrega el secretario de Estado.