Ex ministros de Bachelet critican modificaciones a la Ley de Aborto

El PC y el Frente Amplio pidieron que la Contraloría se pronunciara al respecto.

En una actividad de la municipalidad de Independencia, la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez; la ex ministra de Salud, Carmen Castillo; el ex ministro de Segpres, Gabriel de la Fuente, y la ex ministra del Sernameg, Claudia Pascual, comentaron que se encuentran en “alerta” por el “doble discurso” del actual Gobierno, en el marco de la Ley de Aborto”.

“Es una señal que va claramente en la línea de restringir derechos y no de ampliarlos. Por lo tanto vamos a estar ahí las y los ministros defendiendo y haciendo el punto político, porque creemos que hay una ciudadanía detrás que apoya ampliamente esta medida que hoy está consagrada en una ley”, comentó Narváez.

En ese mismo contexto, Los diputados Miguel Crispi (RD) y Karol Cariola (PC), presentaron en la Contraloría un requerimiento contra el protocolo de aplicación de la Ley Aborto tres causales.

“Estamos muy preocupados, ya lo hemos manifestado, la semana pasada cuando se presentaron estas modificaciones hicieron un llamado al Minsal a reflexionar sobre las medidas que están tomando. Nosotros estamos convencidos, precisamente, que las modificaciones no se ajustan a derecho, precisamente porque van en contra del espíritu de la ley”, manifestó Cariola.