Máximo Pacheco y candidatura presidencial: "Uno tiene que estar disponible"

El partidario del PS ya estaría armando un equipo de trabajo.

El ex ministro de Energía del Gobierno de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco (PS), estaría preparando una candidatura presidencial para el 2021.

“Cuando uno está interesado en los asuntos públicos, uno tiene que estar disponible para estas situaciones”, comentó Pacheco al diario La Tercera.

Según agregó el medio nacional, el ex ministro contrató a Gonzalo Tapia, ex encargado electoral de la campaña por Santiago de Carolina Tohá. Además estaría trabajando con el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Su hija Paula, quien trabajó en el Ministerio del Interior, habría participado de algunas reuniones con algunos actores sociales de renombre.

La Tercera conversó con Álvaro Elizalde, quien destacó que “es positivo que emerjan liderazgos del progresismo ante los desafíos”.